Ucraina | ultime notizie Wsj | «Prigozhin voleva catturare i leader militari russi» Missili russi su Kramatorsk | 10 i morti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Attacco russo ieri sera su un ristorante di, nel Donetsk, con un bilancio di almeno 10e 52 feriti, tra i quali anche un bambino e probabilmente un reporter con il fixer che lo accompagnava. Intanto il presidente russo Putin ha deciso che le armi a disposizione della brigata Wagner saranno trasferite all’esercito russo.è a Minsk. Lukashenko: “ho convinto Putin a non ucciderlo”. Stoltenberg: “La Nato è pronta a difendersi da ogni minaccia proveniente da Mosca o Minsk”. Oggi e domani l’inviato del papa, cardinale Zuppi, sarà a Mosca per “incoraggiare gesti di umanità”

Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "Alto apprezzamento per le iniziative del Papa". LIVE Sky Tg24

Anche per questo nelle ultime settimane il Governo si è impegnato ... il sistema di potere di Putin e a smontare la narrazione russa secondo la quale in Ucraina stia andando tutto secondo i piani.I feriti sono 61: a renderlo noto è stato stamattina il ministero dell'Interno ucraino, come riportato da Rbc-Ucraina. Tra i morti ci sono una ragazza di 17 anni e due sorelle di 14, le cui fotografie ...