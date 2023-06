Ucraina | ultime notizie Missili russi su Kramatorsk | 10 i morti | fra loro tre bambini

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Attacco russo ieri sera su un ristorante di, nel Donetsk, con un bilancio di almeno 10e 52 feriti, tra i quali anche un bambino e probabilmente un reporter con il fixer che lo accompagnava. Intanto il presidente russo Putin ha deciso che le armi a disposizione della brigata Wagner saranno trasferite all’esercito russo. Prigozhin è a Minsk. Lukashenko: “ho convinto Putin a non ucciderlo”. Stoltenberg: “La Nato è pronta a difendersi da ogni minaccia proveniente da Mosca o Minsk”. Oggi e domani l’inviato del papa, cardinale Zuppi, sarà a Mosca per “incoraggiare gesti di umanità”

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È il mese del Pride: ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di Wired sul ...... ha in agenda delle sfide che sono prioritarie per l'Unione europea: l'aggressione all', l'... Anche per questo, nellesettimane, mi sono impegnata, il Governo si è impegnato, mi sono ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È il mese del Pride: ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di Wired sul ...

Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "Alto apprezzamento per le iniziative del Papa". LIVE Sky Tg24

Berna, 28.06.2023 - Il 28 giugno 2023 il Consiglio federale ha previsto sanzioni mirate in relazione alla situazione in Moldova adottando un’apposita ordinanza. La Svizzera si associa pertanto alle sa ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Cremlino: 'Alto apprezzamento per le iniziative del Papa'. LIVE ...