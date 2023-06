Ucraina | ristorante a Kramatorsk ridotto in cenere dai missili russi Almeno 10 morti | video

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Salito a dieci il numero delle vittime del raid russo sumentre il numero dei feriti è di 61. Lo riferisce Rbc-. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che laa «non colpisce infrastrutture civili, i bombardamenti sono diretti a siti collegati in un modo o nell'altro a infrastrutture militari». I servizi segreti ucraini hanno arrestato una persona sospettata di aver passato aiinformazioni per l'attaccostico di ieri al ristornate di. Lo ha reso noto su Telegram il consigliere del ministero dell'Interno di Kiev, Anton Gerashenko. «In un'altra dimostrazione del terrore che laa sta imponendo ai civili ucraini, un missile da crociera ha colpito une un centro commerciale a ...

E minaccia: 'Siamo a breve distanza dal confine della Bielorussia con l''. E' il senso delle ... 28 giu 12:42colpito a Kramatorsk, Borrell: "Nuovo crimine di guerra di Mosca" 'In un'..., attacco russo in undi Kramatorsk: i soccorsi sul luogo della strage Il ministero della Difesa russo sostiene intanto che siano in corso i preparativi per consegnare alle truppe ...Gli operatori dei servizi di emergenza sgombrano e cercano tra le macerie dopo un attacco missilistico russo su unnella citta'di Kramatorsk, nella regione orientale del Donetsk. I soccorritori lavorano tutta la notte per ripulire da detriti e macerie dopo il raid russo notturno al...

Secondo l'ultimo aggiornamento, nell'attacco al ristorante di questa città della regione orientale di Donetsk, sono morte 10 persone e oltre 60 sono rimaste ...Il servizio ambulanze dell'organizzazione evacua primo ferito grave dell’attacco missilistico. In tutto sono dieci le persone uccise, tra cui anche 3 bambini, mentre sono circa 61 i feriti.