Ucraina | Renzi “Con ingresso in Ue inevitabili modifiche strutturali”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sull’condividiamo l’operato del Governo, ma dopo quanto successo nulla sarà come prima, perchè quando l’entrerà nell’Unione Europea, ed è bene che ci entri, sarà un’altra Europa. Noi siamo dalla parte giusta ma diciamo che porterà a. La mia impressione è che non c’è sufficiente consapevolezza nelle leadership europee, noi stiamo rischiando di perdere il treno europeo. Il rischio è che l’Europa diventi quel pessimo incubo burocratico che sostituisce il sogno politico e la più grande occasione perduta anche dal nostro Paese”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, in risposta alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio Europeo. “La mia opinione è che la situazione politica dell’Europa sia drammatica. C’è ...

