Ucraina | raid russo su Kramatorsk | 8 morti Oggi Zuppi a Mosca

(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Adnkronos) – E’ salito a 8 il bilancio delle vittime delsu, nella regione di Donetsk, nell’est dell’. Tra le vittime tre minori, oltre a due dipendenti della pizzeria, riferiscono i servizi di emergenza di Kiev che parlano di 56 feriti, di cui tre stranieri e un bambino di appena otto mesi. Il governatore di Donetsk, Pavlo Kyrylenko , ha spiegato sul suo profilo Telegram che i russi hanno lanciato due razzi intorno alle 20 (ora locale) contro una pizzeria e un edificio vicino. Le immagini mostrano infatti la struttura completamente devastata con danni anche ai vicini condomini e locali commerciali. In un’altra esplosione la scorsa notte cinque persone sono rimaste ferite. Secondo l’amministrazione militare della città di, l’allarme antiaereo era scattato in ...

