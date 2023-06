Ucraina | raid russo su Kramatorsk | 11 morti

E' salito a 11 il bilancio delle vittime delrusso su Kramatorsk nella regione di Donetsk, nell'est dell'. Si teme che ci siano altre tre persone sotto le macerie, fanno sapere i servizi di emergenza ucraini. E' stato, intanto, reso ......ritiene che il trasferimento di uomini della Wagner in Bielorussia sia un pericolo per l'...russo su un ristorante: 8 morti...51:31 Kramatorsk, sale il numero delle vittime e dei feriti È salito a 10 il numero delle vittime delrusso su Kramatorsk mentre il numero dei feriti è di 61. Lo riferisce Rbc -con ...

Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra oggi Adnkronos

La guerra in Ucraina giunge al giorno 490. Secondo il Wall Street Journal, "Prigozhin voleva catturare i leader militari russi". Il comandante della Wagner Brest avverte: "Non smobilitiamo, siamo al c ...Secondo il New York Times “un alto generale russo sapeva dei piani di Prigozhin”. Il Cremlino smentisce. E il Wall Street Journal scrive che il capo della Wagner voleva catturare i leader militari rus ...