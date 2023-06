Ucraina | Crosetto “Il governo sostiene totalmente la missione di Zuppi”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Illadi. Mi auguro con tutto il cuore che possa costruire un percorso di pace, che inizierà il giorno in cui per 24 ore non cadranno bombe russe”. Così il ministro della Difesa Guidoa Otto e mezzo su La7. “Si decide la tregua – aggiunge – quando due eserciti si confrontano su un terreno neutro, ma neanche durante il tentativo di golpe in Russia insono continuati i bombardamenti. Lavoro molto più per costruire le condizioni per la pace di quanto mi dedichi ad altre cose”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ucraina, parla il Ministro Crosetto: "Sosteniamo la missione del card. Zuppi" La7

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo sostiene totalmente la missione di Zuppi. Mi auguro con tutto il cuore che possa costruire un percorso di pace, che inizierà il giorno in cui per 24 ore non cadranno bom ...Guido Crosetto fa chiarezza sul suo precedente ruolo di consulente per aziende belliche: "Guadagnavo più prima, di sicuro non mi faccio mettere i piedi in testa." Lilli Gruber: "Li ha zittiti tutti...