Ucciso a calci perché aveva chiesto di abbassare la musica | 2 uomini in manette per omicidio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tivoli — Un pestaggio mortale avvenuto in un tranquillo pomeriggio estivo, davanti ad un bar del centro storico di Tivoli. Un 41enne di origine italiana, O.S.S. presso l’Ospedale di Tivoli, facendo rientro a casa, si era recato presso il bar per chiedere diil volume dellache alcuni avventori ascoltavano nella vicina piazza. Ne è nata una discussione, subito degenerata probabilmente a causa della consistente quantità di alcool ingerita dai clienti del bar. Il 41 enne è stato circondato dagli aggressori e colpito da un pugno sferrato con inaudita violenza; caduto a terra privo di sensi, è stato oggetto di ulteriori violenze fisiche da parte degli aggressori, venendo colpito ripetutamente daal viso da un soggetto “…come se tirasse uno ad un pallone”. Alcuni dei presenti alla terribile scena ...

È morto dopo aver chiesto meno rumore Alessandro Castellaccio, il 41enne di Tivoli. E ora due uomini sono stati arrestati. Si tratta di due cittadini romeni, in carcere con l'accusa di omicidio ...Il 41enne è stato circondato dagli aggressori e colpito da un pugno sferrato con inaudita violenza; caduto a terra privo di sensi, è stato anche colpito ripetutamente daal viso da un uomo, "...così forti, come si legge nella nota della procura 'come se tirasse un calcio a un pallone', hanno raccontato i testimoni. I testimoni Alcuni dei presenti alla terribile scena si sono frapposti ...

Scovati i due uomini che hanno ucciso lo 'Sceriffo'. Preso a calci come se "tiravano un pallone" RomaToday

Alessandro Castellaccio era uscito dall'ospedale di Tivoli dove lavorava come operatore socio sanitario per andare a casa, ma non ci è mai arrivato perchè ...Alessandro Castellaccio era uscito dall’ospedale di Tivoli dove lavorava come operatore socio sanitario per andare a casa, ma prima era passato vicino al bar per chiedere di abbassare il volume della ...