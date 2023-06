«Tutti i presidenti Usa discendono da schiavisti Tranne uno | Trump» | l’indagine di Reuters

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 giugno 2023)Usa, da Joe Biden a Barack Obama, fino a George W. Bush, Bill Clinton e Jimmy Carter,da, meno uno: Donald, i cui antenati sono arrivati in America dopo l’abolizione della schiavitù. È quanto emerge da un’indagine della, pubblicata sul sito. Ma non solo: tra i 536 membri dell’attuale Congresso statunitense, almeno 100 sono discendenti diretti di antenati che hanno ridotto afroamericani in schiavitù. Tra questi, l’8% è rappresentato da democratici, mentre il 28% da repubblicani. Il gruppo in questione comprende alcuni dei politici più influenti d’America: i senatori repubblicani Mitch McConnell, Lindsey Graham, Tom Cotton e James Lankford, e i democratici Elizabeth Warren, Tammy Duckworth, Jeanne Shaheen e ...