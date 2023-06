Tute | canottiere | pantaloni cargo o micro shorts Per un’estate all’insegna del dinamismo

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Materiali hi-tech e colori luminescenti. La moda athleisure di stagione mescola suggestioni futuristiche e pezzi chiave senza tempo. Così l’abbigliamento sportivo diventa protagonista e di tendenza dello stile quotidiano anche nell’Estate 2023. In un ritmo alternato che vede affiancarsi i grandi basici del vestire comodo a capi ibridi, come ledi Stella McCartney. Ritorna la canotta, regina del casual sport, ma in versione top da abbinare ao a. Perdel. Tendenza abbigliamento sportivo Estate 2023 guarda le ...