Turismo religioso e dei cammini storici | viaggio immersivo a Palazzo Madama con gli occhi della Sindone

(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Roma, 28 giugno 2023) - IL PROGETTO INTERATTIVO PER SENSIBILIZZARE ALSOSTENIBILE, ACCESSIBILE E SPIRITUALE ENIT VIA MARGHERA 2 ROMA 28 GIUGNO H 11 Il, inclusivo e sostenibile al centro del progetto “Via Francigena for All” con la mostra “In cammino. La porta di Torino: itinerari sindonici sulla Via Francigena” in programma a– Museo Civico d'Arte Antica di Torino dal 13 luglio al 10 ottobre 2023 e nell'ottobre 2024 a Roma. Si tratta di un percorso multidisciplinare e interattivo, un vero e proprio cammino virtuale che dalla storia conduce all'attualità con una prospettiva di visita aperta, dove la comunità e il suo territorio diventano accoglienti a 360 gradi. A realizzarlo è il Museo Civico d'Arte Antica e la Fondazione Carlo Acutis, in collaborazione con ...

e dei cammini storici: viaggio immersivo a Palazzo Madama con gli occhi della Sindone Il progetto interattivo per sensibilizzare al viaggio sostenibile, accessibile e spirituale

