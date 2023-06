Tunisia | Meloni | ' stabilità fondamentale per Mediterraneo ed Europa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Si comincia a comprendere che se si vuole affrontare alla radice il problema dell'immigrazione ci si deve porre il tema dello sviluppo dell'Africa, con la sua popolazione in crescita, le sue sfide e le sue opportunità. L'obiettivo è ambizioso ma molto chiaro: garantire prosperità, pace e amicizia duratura. Con un modello di cooperazione allo sviluppo che deve essere paritario e non predatorio. Anche per questo nelle ultime settimane il Governo si è impegnato, e mi sono impegnata personalmente con le recenti missioni del 6 e dell'11 giugno -quest'ultima con la presidente della Commissione von der Leyen e il premier olandese Mark Rutte-, perché l'mantenesse alta l'attenzione sulladella, obiettivoper la sicurezza dell'intero...