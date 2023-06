... e sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro idel sangue, per far sì che siano ... Alba Agostinelli, Patrizia Badini, Gaetano Bergami, Laura Cassetta, Laura Da Valle,Gioffrè,...... sostenere la Ricerca Scientifica e favorire il progresso della conoscenza nel campo deidel sangue " dichiaraToro, Presidente Nazionale AIL - . Continuerò con dedizione e senso di ...... e sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro idel sangue, per far sì che siano sempre più curabili.'Toro è originario di Avola (Siracusa) ma Palermo è la sua città di ...

Tumori, Giuseppe Toro presidente nazionale Ail Adnkronos

Milano, 27 giu. (Adnkronos Salute) - Giuseppe Toro è il nuovo presidente nazionale dell'Ail (Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), eletto dal nuovo Consiglio di amministrazione do ..."È per me un grande onore assumere la carica di Presidente Nazionale dell'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, impegnata da oltre 50 anni ...