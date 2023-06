Tuffi | Giochi Europei 2023 oggi | orari mercoledì 28 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Settima e ultima giornata di gare per iin questa edizionedei. Nella competizione multisportiva che ingloba anche i campionati continentali di questa disciplina, gli azzurri cercheranno di ben figurare alla Diving Arena di Rzeszow (Polonia) nellafemminile dal metro e nel Sincro maschile dal trampolino tre metri. LA DIRETTA LIVE DEIAIDALLE 10.00 Nellaindividuale ci saranno Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che insieme hanno ottenuto il bronzo nelladeisincronizzati dai tre metri. Pellacani, oro in questa rassegna dal trampolino tre metri, va in cerca del bis per chiudere il cerchio. Bertocchi, dal canto suo, vorrà regalare ...

Terza carta olimpica per l'Italia ai Europei di Cracovia. Dopo Martina Bartolomei nel tiro a volo e Chiara Pellacani nei, è Alice Sotero nel pentathlon moderno, ad assicurarsi il pass per Parigi 2024. L'azzurra ha ...L'Italia continua a vincere ai Europei di Cracovia 2023. La sesta giornata porta in dote altre cinque medaglie alla ... Medaglia di bronzo, invece, per Riccardo Giovannini nei: nelle finale ...

Tuffi, Giochi Europei 2023 oggi: orari martedì 27 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della finale piattaforma 10m Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima giornata dei tuffi ai Giochi Europei ...Settima e ultima giornata di gare per i tuffi in questa edizione 2023 dei Giochi Europei. Nella competizione multisportiva che ingloba anche i campionati continentali di questa disciplina, gli azzurri ...