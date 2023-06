Trionfo di vini rossi estivi | toni freschi e fruttati per i pranzi e le cene all’aperto

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Barbecue in giardino, feste in piscina,in terrazza, ma anche pic-nic al mare o in campagna, sono solo alcune delle occasioni di incontro con gli amici, durante le serate estive. Durante la bella stagione, infatti, si cerca di cogliere ogni momento libero per incontrarsi con i propri cari, mangiare, chiacchierare, ridere, ballare e, perché no, sorseggiare anche un buon calice di vino. Tante volte, anzi, si fa fatica a immaginare una cena senza un buon vino in accompagnamento. In estate le preferenze virano spesso verso ibianchi, quelli leggeri,, magari anche un po’ frizzantini e rigorosamente. Al contrario, c’è sempre stata una certa reticenza a consumaredurante la bella stagione. Le ragioni possono essere più che intuibili. Il vino rosso, di ...