Travolta da un grosso ramo mentre usciva dall’oratorio | ancora grave la bimba ricoverata al Papa Giovanni

(Di mercoledì 28 giugno 2023) È sempre in gravi condizioni ladi 7 anniall’ospedaleXXIII di Bergamo, dopo il crollo di undi ippocastano che ha causato il ferimento di otto persone fuori dalla chiesa di San Pietro in Campagna di Luino (Varese). “L’evento accaduto era imprevedibile ed eccezionale – commenta il sindaco Enrico Bianchi, in una nota indirizzata ai media locali -. Vogliamo ringraziare l’intervento tempestivo dei soccorsi che in pochi minuti sono riusciti a prendersi a carico la situazione. Ringraziamo tutti coloro che hanno aiutato e sostenuto il momento in cui l’emotivita? rischiava di portarepiu? confusione”. La Procura di Varese ha aperto un’indagine per lesioni colpose. L’autorità giudiziaria ha delegato i carabinieri della ...