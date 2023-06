Tragedia a Scafati | Massimo muore schiacciato da una betoniera 

0 Incidente mortale a, in provincia di Salerno, dove un ciclista, Massimo Fabiano, di 55 anni, è morto dopo essere ... Unache scosso la comunità locale. Il sindaco Pasquale Aliberti ha ...Pontecagnano Faiano . Un'altradella strada nel salernitano, che fa salire a tre il drammatico bilancio delle ultime ore. Dopo il ciclista schiacciato da una betoniera ae il 70enne deceduto sulla Cilentana dopo ...Laavvenuta anon è purtroppo un caso raro, dal momento che la cronaca recente è costellata di eventi simili . Nella mattinata del 22 giugno una donna di 60 anni è stata investita da ...

Tragedia a Scafati: ciclista muore schiacciato da una betoniera Ottopagine

L'impatto è stato violentissimo, tanto che l'uomo è stato trascinato per diverse decine di metri. Inutili i soccorsi ...SCAFATI – Massimo Fabiano, scafatese di 55 anni, è morto schiacciato da una betoniera. L’incidente è avvenuto nei pressi del santuario di Bagni: secondo una prima ricostruzione, il 55enne in sella all ...