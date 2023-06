Traffico Roma del 28-06-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione code a tratti perintenso siamo sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra laFiumicino e la Tuscolana in e graduale diminuzione gli spostamenti sulla carreggiata interna tra Cassia e Prenestina sono comunque possibili ulteriori ritardi per chi viaggia prima dello svincolo per la statale Pontina a causa di un incidente si viaggia senza disagi di rilievo sul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico ancora code possibili tra Corso di Francia e via Salaria per chi arriva dall’ Olimpico continua a essere trafficata la Pontina in uscita daAnche a causa di un incidente già segnalato nelle precedenti edizioni mentre torna regolare ilper chi è diretto all’Eur acittà prudenza per la ...