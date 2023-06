Traffico Roma del 28-06-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulle Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna e continuano gli spostamenti del pomeriggio tra laFiumicino e la formazioneSud trafficata l’interna tra la Trionfale e la Prenestina sul tratto Urbano della A24 risolto il precedente incidente nella galleria Pittaluga in direzione del Grappa ferma nel consuetoin uscita dalla capitale circolazione sostenuta è rallentata su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in azione San Giovanni stessa situazione sulla tangenziale est verso l’olimpico code sulla Pontina causate dale da un precedente incidente tra l’euro e Castel di Decima uscendo dalla capitaleanche per chi viaggia in direzione dell’EUR tra Tor de’ Cenci e il ...