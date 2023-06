Traffico Roma del 28-06-2023 ore 18 | 00

(Di mercoledì 28 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione si viaggia rallentati a causa delsostenuto lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra laFiumicino è la Ascolana spostamenti lungo la carreggiata interna maggiormente concentrati tra Trionfale Prenestina ulteriori rallentamenti Anche successivamente fino alla Appia sul tratto Urbano della A24 attenzione per la presenza di un incidente nella galleria Pittaluga in direzione del Grappa trafficata la tangenziale est tra il bivio con laTeramo e viale Castrense se su tutti e due i sensi di marciasu via della Foro Italico dove si rallenta tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni code sulla Pontina perma anche per una precedente incidente tra l’euro e Castel di Decima per ...

E' stato riaperto al traffico veicolare nei due sensi di marcia l'Asse attrezzato, il collegamento viario di circa 6,5 km tra l'autostrada Pa-Ct con gli svincoli di ingresso alla città e verso tutte l ...