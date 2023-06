Traffico Roma del 28-06-2023 ore 16 | 30

(Di mercoledì 28 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Termini, prima di salire a bordo del Frecciarossa, la commissaria Ue per i Trasporti ... Per quanto riguarda soprattutto il trasporto merci, l'obiettivo è trasferire gradualmente il...L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno deldi esseri umani. La ... E infine in Italia, aper incontrare Papa Francesco e consegnargli una lettera in cui, racconta, '...... dell'uso gratuito di due scooter e di soggiorni a Capri e a. La richiesta di patteggiamento ...dell'accusa da corruzione per l'esercizio della funzione e in atti giudiziari adi influenze ...

Roma, traffico sulla Pontina. Ironia sui social dei pendolari: «Spritz tutti i giorni dopo le 19.00» ilmessaggero.it

Due giornate in cui Via dei Fori Imperiali a Roma diventerà isola pedonale e dunque sarà chiusa al traffico. E’ questo quanto reso noto dal Campidoglio per le giornate di domani, 29 giugno 2023 (festa ...La Ciclabile Umana in Via Ostiense è stata un successo ma i veti della politica potrebbero rallentare i lavori dell'infrastruttura ...