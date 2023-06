Traffico Roma del 28-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna un precedente incidente ha rallentato ulteriormente agli spostamenti tra Nomentana e Tuscolana circolazione sostenuta e rallentata sul esterna in particolare tra la via Pontina e la diramazioneSud si viaggia senza disagi di rilievo sulle Prato Urbano della A24 mentre su via della Foro Italico ilè in aumento tra Corso di Francia & via Salaria per chi è diretto a San Giovanni acittà in prossimità Villa Pamphili non si escludono disagi alsu via Leone XIII per un precedente incidente all’altezza di via della Nocetta stessa situazione a Dragoncello Viale deignoli in fino alla Portuense causa lavori in corso chiusa alla ...