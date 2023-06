Traffico da incubo sulla Pontina | file chilometriche uscendo dall’Eur verso Latina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Torniamo a parlare dei viaggida, dove un incidente ha creato nuove congestioni delin direzione di. Una situazione che è andata ad aggravare la già precaria viabilitàstrada che collega la città di Roma al capoluogo pontino. Le lunghesi sarebbero create subito dopo l’uscita dal quartiere Eur, dove in zona Spinaceto si sarebbero tamponati due veicoli. Il tamponamentoall’altezza di Spinaceto Meno di un’ora fa, due grossi furgoni si sarebbero tamponati mentre procedevano in direzione di. E’ plausibile che, tale incidente, sia avvenuto per una distrazione in prossimità dell’uscita con i quartieri Tor de’ Cenci e Spinaceto. Come plausibile in queste ...