Tousart nel mirino di Garcia | proposto lo scambio con Demme

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Corriere dello Sport – . Rudiha richiesto un profilo specifico per il centrocampo del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

NAPOLI - La verità sta sempremezzo, purecalcio: perché è lì che sgorgano le idee e bisogna essere creativi e però anche muscolari, fondere le due fasi, provare ad esaltarle, costruire e demolire, inventare e contrastare. Per diventare ...... che ha un'esperienza internazionale, che sta già negli schemi di un allenatore con il quale c'è un rapporto solido è molto più di un'idea eè finitofrullatore del mercato, ipotesi di ...frattempo il Barça, interessato a Brozovic, rimane in attesa di ulteriori sviluppi. Ore 12.45 - ... Ore 10.17 - Forte interesse del Napoli per LucasLo scrive Sky Sport De. Il Napoli ...

"Napoli su Tousart, ipotesi scambio con Demme: i dettagli" Corriere dello Sport

Lucas Tousart è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli, conosce bene Rudi Garcia che lo ha avuto a Lione, Diego Demme all’Herta Berlino. Notizie Calciomercato Napoli –… Leggi ...Rivoluzione a centrocampo: il Napoli sonda l’ex Milan. Sostituire i giocatori che partiranno sarà fondamentale per garantire una rosa competitiva a Rudi Garcìa. Spunta un nome a sorpresa… Leggi ...