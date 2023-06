Tour de France 2023 | tutte le salite | saranno otto le tappe di alta montagna Spiccano Tourmalet | Grand Colombier e Monte Bianco

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Undededicato soprattutto agli scalatori. Sin dalla partenza di Bilbao le montagneprotagoniste assolute, con settanta GPM da scalare, uno presente anche nell’unica cronometro dellaee Boucle. Non ci sono le storiche Mount Ventoux ed Alpe d’Huez, ma sono presenti altreche si preannunciano durissime comemalet. Sono solo quattro leche termineranno in salita: la sesta, a Cauterets-Cambasque, la nona sul Puy De Dome, la tredicesima sullae la quindicesima a Saint-Gervais Mont-Blanc. Ma sonolecomplessive considerate di ...

Mai più cambi di bici sospetti. Aldesi svolta: sarà lotta dura alle frodi tecnologiche. L'Uci ha svelato il suo programma, incentrato su tablet e raggi X . I controlli prima e dopo tappa Prima di ciascuna delle 21 tappe, ...Ilde2023 sarà il meno popolato di corridori italiani degli ultimi quarant'anni. Erano stati appena 6 nel 1983, saranno 7 davanti al San Mamès di Bilbao , da dove scatterà la prima tappa. ...A far l'appello degli italiani, sabato a Bilbao, ci si metterà un attimo. Saranno in sette al via delde, mai così pochi dal 1983, assai laterali alle storie di ciclismo assoluto che accadranno fino a Parigi tra Pogacar e Vingegaard, il duello massimo possibile. A dir la verità, Matteo ...

Tour de France, solo 7 gli italiani al via: mai così pochi da 40 anni La Gazzetta dello Sport

Non è la prima volta che il Tour de France parte fuori dalla Francia. Basti pensare all'edizione dello scorso anno, con «Le Grand Départ» dalla Danimarca, o a quella del 2024 quando le prime tre tappe ...Siamo entrati nella fase clou della stagione del ciclismo, italiano e internazionale. Nel corso del weekend appena concluso abbiamo vissuto il nostro Campionato Nazionale, mentre tra pochi giorni pren ...