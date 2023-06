Tour de France 2023 | Tadej Pogacar | “Quest’anno non ho niente da perdere | Vingegaard è l’uomo da battere”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il momento sta per arrivare. Dal 1° luglio ildeavrà inizio. La Grande Boucle partirà dallo Spagna, per la precisione da Bilbao, e si prospettano tre settimane particolarmente impegnative. Tra i favoriti della vigilia non può che esserci. Lo sloveno, capitano della UAE Team Emirates, dopo aver trionfato nel 2020 e nel 2021 al, si è dovuto inchinare al danese Jonase il remake di questa sfida è sicuramente uno dei temi più interessanti. L’alfiere della Jumbo-Visma arriva all’appuntamento con più certezze, considerando il successo nel Giro del Delfinato, mentreè stato costretto a fare i conti con il recupero dalla frattura allo scafoide riportata alla Liegi-Bastogne-Liegi. Un fattore che ha ...