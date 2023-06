Tour de France 2023 | programma e calendario tappe | orari | diretta tv e streaming

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ile ilcompleto delde, la più importante corsa del panorama del ciclismo internazionale di scena quest’anno dall’1 al 23 luglio con la sua edizione numero 110. La Grande Boucle promette come sempre spettacolo e tutti si aspettano un nuovo capitolo della sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, con tanti altri big a giocarsi il podio dei Campi Elisi. Quest’anno ilpropone un percorso con diverse novità, a cominciare dalla Grande Partenza nei Paesi Baschi e i Pirenei inseriti addirittura nella prima settimana. Non mancheranno le grandi salite anche sulle Alpi, ma saranno i Vosgi a incoronare il vincitore prima della passerella parigina. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa. TV E– Il ...

Claudio Chiappucci , che ha sfiorato la vittoria a Parigi nel 1990 , salì (ultimo italiano a indossare la Maglia a Pois che è una delle icone delde) sul podio della capitale transalpina nel 1991 e nel 1992 però come migliore scalatore. Ricordi e pronostici si intrecciano nelle parole del 'Diablo' , che seppe vincere la classifica ...L'ultimodedi Peter Sagan inizia decisamente nel modo sbagliato. Il corridore slovacco, tre volte campione del mondo, è stato condannato a tre mesi di reclusione con la condizionale per guida in ...Continental alla Grand Boucle . Nella corsa per la Maglia Gialla deldeanche la qualità degli pneumatici gioca un ruolo di straordinaria importanza. Anche quest'anno Continental è uno dei principali sponsor del leggendario evento. Oltre a fornire sei delle ...

Tour de France, solo 7 gli italiani al via: mai così pochi da 40 anni La Gazzetta dello Sport

E' stata presentata la nuova maglia della Trek-Lidl che la squadra di Giulio Ciccone userà al Tour de France. Rispetto alla divisa del passato - dopo il cambio di sponsorizzazione - al blu e al rosso ...Il mondo del ciclismo è ormai pronto a concentrare tutte le sue attenzioni sull’evento clou della stagione, il Tour de France. La corsa a tappe francese scatta sabato 1° luglio da Bilbao, per conclude ...