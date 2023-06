Tour de France 2023 | previsto un protocollo anti-Covid | cosa dovranno fare i corridori

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sbagliare è umano, perseverare diabolico. Ebbene, le tante positività al-19 sono state, purtroppo, le vere protagoniste del Giro d’Italia di quest’anno. Una Corsa Rosa “azzoppata” dalle uscite di scena quotidiane, tra cui anche quella del campione del mondo e Maglia Rosa (fino alla nona tappa), Remco Evenepoel. Per questo, gli organizzatori deldesi sono attivati per evitare che la corsa venga stravolta. Chi tira le fila della Grande Boucle ha preparato unin vista delle tre-settimane. Una serie di regole in cui, in sostanza, si raccomanda fortemente di indossare la mascherina in tutte le aree di contatto con i, per cercare di diffondere il meno possibile il virus. Per cui, non c’è un vero e proprio obbligo, anche ...