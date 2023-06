Tour de France 2023 | positivi al Covid non saranno subito esclusi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ildesi mobilita per combattere, eventualmente, il19. Dopo i casi di Evenepoel o Ganna al Giro d’Italia scorso l’organizzazione delha deciso di cambiare qualche regola in vista della gara di Francia. Infatti, i corridori che risulterannoal-19 durante la corsa a tappase nonautomaticamente espulsi dalla gara. La decisione, quindi, di escludere un corridore se risulta positivo al virus sarà presa collettivamente dal medico della squadra, dal coordinatore deldeper ile dal direttore medico dell’Uci. Decisione presa questa, dopo quello che è accaduto al passato Giro d’Italia con i casi Evenepoel e Ganna. SportFace.

Nell'anno che vedrà lo storico arrivo della prima tappa delde, grazie agli Europei di ginnastica artistica Rimini ha una ulteriore occasione per consolidarsi a livello europeo come città ...

Tour de France, solo 7 gli italiani al via: mai così pochi da 40 anni La Gazzetta dello Sport

Appunti di viaggio, aneddoti di personaggi, città e paesi attraversati, salite, libri e cantine per itinerari ispirati al Tour de France 2023 ...Nei primi posti in lavagna i vincitori delle ultime tre edizioni: Ciccone a 100 il primo degli italiani Milano, 28 giugno 2023 – Inizia da Bilbao l’edizione numero 110 del Tour de France che, al ...