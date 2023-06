Tour de France 2023 | le stellette di difficoltà delle 21 tappe Solo 22 | 4 km a cronometro!

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sabato scatta ilde. Percorso molto particolare per questa edizione della Grande Boucle: unacronometro, anche breve e non per specialisti, pochissime frazioni per velocisti e tantissima montagna. Andiamo a scoprire tutte lenel dettaglio.DEDISabato 1° luglio – 1a tappa Bilbao-Bilbao km 182 *** Si parte con una frazione interessante che vedrà i migliori della generale sfidarsi nei Paesi Baschi: cinque GPM in totale, tre sul finale e un chilometri conclusivo che sale al 5,4%. Domenica 2 luglio – 2a tappa – Vitoria-Gasteiz – San Sebastian km 209 *** Altra giornata nei Paesi Baschi, altra frazione dura: ci si ispira alla ...

Mai più cambi di bici sospetti. Aldesi svolta: sarà lotta dura alle frodi tecnologiche. L'Uci ha svelato il suo programma, incentrato su tablet e raggi X . I controlli prima e dopo tappa Prima di ciascuna delle 21 tappe, ...Ilde2023 sarà il meno popolato di corridori italiani degli ultimi quarant'anni. Erano stati appena 6 nel 1983, saranno 7 davanti al San Mamès di Bilbao , da dove scatterà la prima tappa. ...A far l'appello degli italiani, sabato a Bilbao, ci si metterà un attimo. Saranno in sette al via delde, mai così pochi dal 1983, assai laterali alle storie di ciclismo assoluto che accadranno fino a Parigi tra Pogacar e Vingegaard, il duello massimo possibile. A dir la verità, Matteo ...

Tour de France, solo 7 gli italiani al via: mai così pochi da 40 anni La Gazzetta dello Sport

Sabato scatta il Tour de France 2023. Percorso molto particolare per questa edizione della Grande Boucle: una solo cronometro, anche breve e non per specialisti, pochissime frazioni per velocisti e ta ...Il Tour de France si avvicina. Da sabato 1 luglio inizierà la lotta alla maglia gialla, che al momento vede come protagonisti assoluti Tadej Pogacar e il vincitore uscente Jonas Vingegaard. Tra le squ ...