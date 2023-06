Torna il Premio Ermanno Olmi per i registi under 30 | ecco come partecipare

Dopo il grande successo dello scorso anno,, a Taormina la seconda edizione delAtena Nike, due giorni dedicati al cinema e alla cultura. La manifestazione prenderà il via giovedì 29 giugno 2023, dalle ore 20,30 nel trecentesco ...Il sindaco Sandro Parcaroli e l'assessore Katiuscia Cassetta di Luca Patrassilo scontro tra pezzi della maggioranza, la Lega in particolare, e dell'amministrazione ...maceratese due volte...Il cinquantunenne direttore d'orchestra Riccardo Frizzaal Regio dopo aver diretto lo scorso ... Nel giugno 2021 ha vinto ilOpera come migliore Direttore musicale per la Lucia di ...

Torna premio Fair Play Menarini, prima volta a Fiesole Agenzia ANSA

Torna in piazza Duomo ad Acireale (CT) il gran galà del Premio Aci e Galatea giunto alla sua 58ª edizione. Sabato 15 luglio alle ore 20.30, nello splendido scenario barocco del centro storico, Giovann ...In una sede d’eccezione, il settecentesco Palazzo Micheletti, ha aperto i battenti il ristorante nuovo di zecca di William Zonfa.