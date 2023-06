Torna a Sabaudia il “Sabau beach”

(Di mercoledì 28 giugno 2023)– Anche quest’anno si potrà andare al mare con il proprio cane a, presso la spiaggia “”, con ingresso libero tutti i giorni fino al 9 Settembre. La rinnovata iniziativa della Città didi dedicare una parte di spiaggia ai cani ed ai loro accompagnatori, anche quest’anno sarà situata al km 27,050 del lungomare pontino, fra le Discese 16 e 17, in una delle parti più incontaminate e suggestive del litoraledo. Realizzata per l’undicesimo anno dall’Associazione “Mondo Cane”, una spiaggia interamente attrezzata e gestita a titolo gratuito dai volontari, dove si troverà tutto l’occorrente per il benessere degli amici a quattro zampe, ciotole, palline, acqua potabile, e con tanto spazio per far ...

Al mare con il proprio cane presso la spiaggia "Sabau Beach", con ingresso libero tutti i giorni fino al 9 Settembre.RDS 100% Grandi Successi arriva a Sabaudia per la seconda edizione di RDS Summer Festival. Con il claim l’estate è un gioco, RDS viaggerà in tutta la penisola per festeggiare i suoi 45 anni con un vil ...