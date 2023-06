(Di mercoledì 28 giugno 2023) commenta C'era Superman, il suo supereroe preferito, a vegliare la bara dall'inizio alla fine della celebrazione e ad accompagnare(inizialmente chiamato Manuele per privacy, ndr) , morto a 7 ...

ricoverato per un tumore 28 giugno 2023 08:44 Fotogallery -, dal tetto e nel piazzale dell'ospedale:a salutare il piccolo Mirko il Regina Margherita, dov'era ricoverato: un gruppo di, da Superman a Capitan America a ... Nella parrocchia Madonna di Campagna, nella zona diNord, ' non è Mirko ad avere bisogno

Torino, supereroi anche al funerale: l'addio a Mirko ucciso da un tumore a 7 anni TGCOM

C'era Superman, il suo supereroe preferito, a vegliare la bara dall'inizio alla fine della celebrazione e ad accompagnare Mirko (inizialmente chiamato Manuele per privacy, ndr), morto a 7 anni per un