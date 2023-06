Tivoli | Alessandro Castellacci picchiato a morte per aver chiesto di abbassare il volume della musica Arrestati i due sospetti di omicidio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) I carabiniericompagnia diavrebbero arrestato due uomini che sarebbero coinvolti nel pestaggio che ha portato alladio la scorsa domenica 18 giugno. I due sarebbero infatti accusati divolontario in concorso. Morto in ospedale a causa di un’emorrag

Alessandro Castellaccio era uscito dall’ospedale di Tivoli dove lavorava come operatore socio sanitario per andare a casa, ma prima era passato vicino al bar per chiedere di abbassare il volume della ...La vittima esanime sul selciato. Gli aggressori con gli occhi iniettati di sangue che infieriscono. Alcuni romeni che tentano di proteggere il corpo della vittima e vengono colpiti dai connazionali. E ...