(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sesto giornata delconaidi Cracovia (Polonia). La rassegna continentale proponela fase a eliminazione diretta per quanto riguarda arco olimpico e compound femminile individuale: previsti i turni da ottavi di finale a finale nel ricurvo e dai quarti alla finale nel compound. Sono tre le azzurre che rappresenteranno l’Italia nel ricurvo: Lucilla Boari che affronterà alle 9.15 circa la ceca Marie Horackova, Chiara Rebagliati che alle 10.30 circa se la vedrà con la polacca Natalia Lesniak, Tatiana Andreoli impegnata alle 10.15 circa contro la polacca Magdalena Smialkowska. Per quanto riguarda il compound, ci sarà Elisa Roner alle 13.20 che affronterà l’estone Lisell Jaatma. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, ...

L'ala - centro di 208 centimetri si è messa in lucela canotta di Varese : quest'anno ha firmato 9,2 punti di media a partita in nemmeno 17 minuti di utilizzo,ottime percentuali al(67,...E' il 23simo quando la Romania spreca l'occasione del vantaggioildi Popescu , grandissima la parata di Pandur che interviene vietando il vantaggio. Al 37esimo è invece la Croazia a non ...Tocca a lei andare per prima sul dischetto: ilè molto debole, ma merita solo di essere ... Un altro gol avrebbe scritto il finale più bello per lei, che ci provatutte le forze in una fase di ...

Tiro con l'arco, Giochi Europei 2023 oggi: orari 28 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Monopattini muniti di contrassegno identificativo e copertura assicurativa. Sospensione immediata della licenza per chi guida con il telefono avendo meno di venti punti sulla patente di guida. Inaspri ...Il primo gol del Tre Penne in Europa a distanza di tre anni – era l’estate 2020 quando Gai segnò nel preliminare di Europa League contro lo Gjilani – è una magra consolazione, in un risultato finale c ...