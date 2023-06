Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 | Elisa Roner fantastico ORO nel compound!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023)è medaglia d’oro nel compound femminile delconaidi Cracovia (Polonia)! L’azzurra ha rimontato un’inerzia sfavorevole sia in semifinale che in finale e ha vinto un titolo continentale straordinario battendo la fortissima britannica Ella Gibson. Un percorso eccezionale quello dell’azzurra che questa mattina nei quarti di finale ha superato l’estone Lisell Jaatma per 144-142 in un incontro tiratissimo fino alla fine.è riuscita a non andare mai sotto al nove, a differenza della sua avversaria che ha pagato un sette nella terza serie e un otto nella prima. L’italiana ha vinto un incontro all’ultima freccia in semifinale contro la danese Tanja Gellenthien: 141-141 e 10-9 allo shoot-off. ...