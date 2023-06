Tiro a Volo | presentata la Coppa del Mondo di Lonato La RAI trasmetterà le Finali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Mentre ai Giochi Europei stanno per cominciare le gare dedicate al trap è già tempo di pensare alla prossima tappa dideldi. Nella giornata di oggi infatti all’interno della Sala Stampa di Palazzo Lombardia in Milano è statala sesta tappa della rassegna itinerante, in scena dal 6 al 17 luglio adel Garda. Sarà uno degli eventi clou della stagione che ospiterà più di 500 atleti provenienti da ottantuno Nazioni differenti, fattore sottolineato in apertura di conferenza da Daniele Ghelfi, competition manager della Federazione Internazionale, il quale ha anche annunciato anche la copertura televisiva da parte della RAI delle cinque: “L’Italia e la Federazione mondiale sono orgogliosi di affidare la prova di ...