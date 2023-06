(Di mercoledì 28 giugno 2023) Penultimo giorno di gare aiper ciò che concerne la disciplina del. Quest’, mercoledì 27, al Wroclav Shooting Centre ci saranno sei segmenti complessivi, tra cui si contano due Finali relative alla specialità carabina 50 metri 3 posizioni a squadre miste e quella 25 m pistola a squadre femminile. L’Italia sarà della partita in entrambe le prove con Sara Costantino, Chiara Giancamilli e Maria Varricchio (pistola 25 m femminile) oltre che con Simon Weithaler/Barbaro Gambaro e con Riccardo Armiraglio/Sofia Ceccarello (50 m carabina tre posizioni a squadre) Le competizioni cominceranno alle ore 9:00 con la prima parte delle qualificazioni pistola 25 metri a squadra femminile, mentre alle 12:00 partiranno quelle per la carabina. ...

Home Notizie Aree Archeologiche: passeggiate archeologiche nel mese di luglio Le Aree Archeologiche di via Santo Stefano e viasaranno visitabili tutte le domeniche del mese di luglio, attraverso le 'passeggiate archeologiche': ore 9.00 da via S. Stefano a viaore 10.30 da viaa via S. ...Nel corso della manifestazione sarà anche inaugurata la prima pista da biathlon dell'Appennino, disciplina olimpica e sport invernale che combina lo sci di fondo con ilcon la carabina. ...Alla fine però, la gara, come spesso accade, può ribaltarsi da unall'altro. La sannita, che nella prova a squadre aveva conquistato la medaglia di bronzo, in semifinale è stata eliminata nel ...

Tiro a segno, Giochi Europei 2023 oggi: orari 28 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Il primo gol del Tre Penne in Europa a distanza di tre anni – era l’estate 2020 quando Gai segnò nel preliminare di Europa League contro lo Gjilani – è una magra consolazione, in un risultato finale ...L'Ucraina ha vinto per disperione la medaglia d'oro nella pistola automatica 25 m mista, unica gara di tiro a segno prevista per la giornata odierana ai Giochi Europei 2023, rassegna in fase di svolgi ...