Tiro a segno | Giochi Europei 2023 | la Svizzera vince nella carabina 3 posizioni da 50 metri a coppie miste

(Di mercoledì 28 giugno 2023)specialità non olimpica dellada 50delai, in corso a Cracovia, in Polonia, la medaglia d’oro va agli elvetici Jan Lochbihler e Nina Christen. Argento per gli austriaci Sheileen Waibel ed Andreas Thum, bronzo per i norvegesi Simon Claussen e Jenny Stene. La sfida per l’oro premia2 di Jan Lochbihler e Nina Christen, che regola con lo score di 16-10 Austria 2 di Sheileen Waibel ed Andreas Thum. Dopo il 2-2 iniziale arriva il primo strappo elvetico sul 6-2. Austria 2 accorcia sul 4-6, ma gli svizzeri volano sul 12-4. Gli austriaci rientrano fino all’8-12, ma2 dapprima si ...

...è accusato di alcun reato e all'inizio di quest'anno ha iniziato uno sciopero della fame in... Quando trovo un corpo è come quandosu i pesci. Una volta però ho trovato persino quello di un ......mano destra stesi a fare unche somiglia vagamente a quello di una croce. E, in un orgiastico profluvio di selfie, non lesina sorrisi e firme su palloni, magliette e quant'altro capiti a...'Bordilandia Park': parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili,e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare ...

LIVE Tiro a segno, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Ceccarello e Armiraglio ci provano nella carabina 3 posizioni mista OA Sport

Niente da fare per la squadra femminile di tiro a segno impegnata quest'oggi ai Giochi Europei 2023 di Cracovia nella gara dedicata alla pistola 25 m. Le azzurre infatti non hanno centrato un piazzame ...Nel 2022 in Italia sono stati 326 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza contro sindaci, assessori, consiglieri comunali e municipali, amministratori regionali, dipendenti della Pubblica Ammini ...