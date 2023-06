Tim | l’ultima offerta è da folli | giga praticamente illimitati e costi irrisori

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 28 giugno 2023)appena lanciata da TIM è semplicemente imperdibile.quasibassissimi. Negli ultimi anni, il mercato della telefonia mobile in Italia ha registrato passi dante. L’idea delle grandi compagnie è di offrire promozioni che includono minuti, SMS edi traffico dati a prezzi sempre più bassi e che possano attirare il maggior numero di clienti. La “tattica” viene utilizzata tanto dai big come Vodafone, TIM, WindTre e Iliad quanto dalle realtà minori come gli operatori virtuali. TIM, la nuova promo è semplicemente imperdibile – Ilovetrading.itCi sono poi anche alcune altre operazioni ritenute ormai fondamentali per far sì che nuove persone decidano di attivare una promo e che i già clienti non “scappino via”. Ossia le varie ...