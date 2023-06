Inizialmente ero anche preoccupata perché pensavo che alla gente non piacessero più, ma in realtà non è così perché gli stessi filmati che metto suli metto anche su YouTube e fanno milioni e ...... perlomeno internamente all'app(non è chiaro se verrà coinvolta anche l'app separata disponibile in alcuni Paesi, ma di fatto quello diè un passo indietro importante sul progetto). ...Now ha avuto vita breve: inaugurato a settembre 2022, il socialora i battenti . ByteDance , la società proprietaria di, ha avvisato gli utenti con un messaggio, motivando la decisione in un aggiornamento dell'esperienza di. Non viene tuttavia ...

TikTok chiude il clone di BeReal dopo meno di un anno WIRED Italia

La seconda edizione del concerto XXL organizzato da Fedez nella Piazza del Duomo di Milano è un raduno di “trappisti”. Fortuna che ci sono Articolo 31 come “quota RSA” e la scheggia impazzita Tananai.A pochi mesi dal lancio arriva la chiusura di TikTok Now: il social network nato per contrastare il successo di BeReal.