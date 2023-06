Thuram all’Inter | la firma! Il ‘T-Day’ con ospite d’eccezione ? CdS

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Marcusha firmato con l’Inter, che ha messo a segno ufficialmente il suo primo colpo di mercato. Lunga giornata ieri a Milano in compagnia anche di un ex rivale nerazzurro PRIMO COLPO ? È stato unday decisamente lungo: iniziato intorno alle 10 e finito verso le 23.è un giocatore dell’Inter, l’ufficialità ci sarà solamente a luglio. Ieri l’ex Borussia Monchengladbach si è sottoposto alle visite mediche di rito tra Humanitas e Coni per poi raggiungere la sede nerazzurra in serata per firmare il suo contratto da 5 anni a 6,5 milioni di euro a stagione. Il francese prende il posto di Edin Dzeko. Ad accompagnarlo nella sua prima giornata nerazzurra, Lilian. L’ex grande difensore, avversario dell’Inter tra Parma e Juventus, ha presenziato con il figlio durante il “T-Day”. Fonte: Corriere dello ...

Si sofferma anche sulle mosse di mercato die Milan Alfredo Pedullà nel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principaliDe Gea guadagna 22 milioni'anno, allo United conviene ... Altro calciatore che potrebbe lasciare l'è Marcelo Brozovic: 'In ... l'ha chiuso la trattativa per Marcusche Ravanelli ...GIA' AL LAVORO PER IL DOPO ONANA: TUTTI I NOMI PER LA PORTA TRIPLO NO PER ANDAREarriva a parametro zero dopo aver annunciato da tempo che avrebbe lasciato il Borussia ...