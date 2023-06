The Witcher 3 | l’orario d’uscita degli episodi

... nel frattempo Liam Hemsworth reciterà nella quarta stagione didi Netflix. Prenderà il posto di Henry Cavill nei panni di Geralt. - Pubblicità -Mancano solo due giorni all'uscita della prima parte della terza stagione di, che farà il suo esordio su Netflix il prossimo 29 giugno: un modo saggio di utilizzare questi due giorni che ci separano dalle nuove avventure di Geralt potrebbe dunque essere quello di ...è la recente serie televisiva del mondo Netflix che sta per tornare con la Stagione 3, anche se la quarta è a buon ...

The Witcher: la Stagione 3 è stata divisa in due parti per colpa di Stranger Things! Everyeye Serie TV

Il produttore esecutivo di The Witcher Tomek Baginski afferma che la troupe dietro lo show Netflix ha incorporato lo scambio di attori per Geralt nella storia e che è collegato alle "metaidee che sono ...Mentre manca pochissimo all'uscita della terza stagione di The Witcher, gli script della quarta sono già pronti ...