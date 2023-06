TFA sostegno | diploma ITP tecnico commerciale classe di concorso A066 idoneo per l’accesso alla selezione TAR Sicilia

Si stanno avvicinando le date delle prove preselettive che daranno accesso all'ottavo ciclo del cd.per l'a.a. 2023/24. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il, per i giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 2023, nelle ...Questo è molto più probabile per la classe di concorso della secondaria, mentre per la presenza in II fascia infanzia e primaria oppure nella seconda fasciaerano necessari dei requisiti ...Dal 4 al 7 luglio si svolgeranno le prove preselettive per quanto riguarda ilVII ciclo. I candidati, oltre a prepararsi alla prova, devono sapere cosa possono portare in aula e cosa devono fare. In questo articolo vediamo quali sono le norme generali a tal ...

TFA Sostegno VIII ciclo: annullata preselettiva infanzia, primaria, secondaria primo grado in alcune Università [IN AGGIORNAMENTO] Orizzonte Scuola

Preselettiva addio: per l'accesso al Tfa sostegno 2023 sono diversi gli atenei italiani che stanno annullando la prima prova di selezione rimandando tutto alle fasi successive. Vediamo quali sono.Si stanno avvicinando le date delle prove preselettive che daranno accesso all’ottavo ciclo del cd. TFA sostegno per l’a.a. 2023/24. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutt ...