Tetra Pak | dove si butta? Fai Attenzione | ci sono fino a 300 euro di multa!

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Riciclare alcuni materiali è davvero molto importante, in particolare, sappiamo che quasi tutti i prodotti in cartone o carta posessere facilmente riciclati. Parliamo quindi, di cartoni del latte, scatole di succhi di frutta o contenitori per vino e creme. Ma come avviene la procedura di riciclo per questi prodotti?vanno gettati per poter essere smaltiti correttamente? Ecco alcuni suggerimenti importanti. IlPak è un materiale molto diffuso tra gli imballaggi in cartone. Per produrlo servono la carta vergine, polietilene e film di alluminio. Grazie a questo materiale è possibile realizzare dei contenitori per gli alimenti e per le bevande molto resistenti e sicuri. Per la sua produzione, inoltre, viene ridotto notevolmente il consumo energetico nelle industrie, quindi, è un’ottima soluzione anche dal punto di vista ...