Tesla - Salta il progetto di Valencia | Musk adirato per la fuga di notizie

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Laavrebbe deciso di accantonare ilper la realizzazione della sua seconda fabbrica europea nei pressi di. In particolare, secondo le ricostruzioni della stampa locale, la Casa texana avrebbe cancellato la città spagnola dalla lista delle località candidate a ospitare la nuova gigafactory. Il motivo è sorprendente solo fino a un certo punto: il management guidato da Elonsi sarebbeper ladisu trattative in fase avanzata con la Generalitatna e, conseguentemente, avrebbe abbandonato il tavolo negoziale e cancellato completamente iliberico. I precedenti. Del resto, tra le parti sarebbe stato firmato perfino un accordo di riservatezza per evitare proprio fughe di ...

Il video della giornalista del Tg5 che si commuove al coro 'chi non, comunista è' cantato dai. Nel pomeriggio vede la Meloni Il numero uno diha lasciato la sede del governo a bordo di ...... la compatta Dolphin e la berlina Seal , alter ego diModel 3 . BYD Dolphin è il primo ...suo profilo arrotondato e alla silhouette laterale che ricorda le linee aggraziate di un delfino cheIl video della giornalista del Tg5 che si commuove al coro 'chi non, comunista è' cantato dai. Nel pomeriggio vede la Meloni Il numero uno diha lasciato la sede del governo a bordo di ...

Tesla cancella il progetto di Valencia: Musk adirato per la fuga di notizie - Quattroruote.it Quattroruote

Secondo ricostruzioni della stampa locale, la Casa texana, indispettita per il mancato rispetto degli accordi di riservatezza, avrebbe cancellato la città spagnola dalla lista delle località candidate ...Non diciamolo troppo ad alta voce ma l'Italia potrebbe essere un Paese papabile per un nuovo impianto Tesla, anche se non sarà semplice.