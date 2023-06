Tesla festeggia i suoi primi vent’anni e il legame a doppio filo con Elon Musk

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La storia del costruttore californiano il cui quartier generale è stato nel frattempo trasferito in Texas, a Austin, è legata con quella del manager di origini sudafricane che ne ha fatto il marchio elettrico più venduto al mondo. E che grazie a esso è diventato l’uomo più ricco del pianeta con un patrimonio stimato attorno 320 miliardi di dollari nel suo momento migliore. Una cosa, tuttavia,non ha fatto per: non l’ha fondata, perché quello l’hanno fatto Martin Eberhard e Marc Tarpening nel 2003.l’ha però finanziata portando 7,5 milioni di dollari diventandone prima presidente e poi, nell’ottobre del 2008, Ceo. È proprio in quell’anno che esordisce la Roadster, la prima elettrica di serie alimentata da un pacco batterie agli ioni di litio. L’autonomia dichiarata era di 340 chilometri, la metà di quella della ...