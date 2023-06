Terremoto Toscana | scossa di 3 7 a Poggibonsi ' Sentita a Siena | a Firenze e ad Arezzo'

(Di mercoledì 28 giugno 2023)di 3.7 poco fa in: l'epicentro, da una primissima ricostruzione sarebbe vicino alla città di, a. Ladiè stata avvertita in modo chiaro ...

, scossa di 3.7 poco fa in: l'epicentro, da una primissima ricostruzione sarebbe vicino alla città di Siena , a Poggibonsi . La scossa diè stata avvertita in modo chiaro ...Alle 12.19 a 4 km da Poggibonsioggi in. La scossa, di magnitudo 3.7, si è verificata alle 12.19 a 4 km da Poggibonsi (Siena) e a una profondità di 10 km. Leggi ancheoggi in Sicilia, scossa di magnitudo ...Undi magnitudo 3,7 alle ore 12:19 con epicentro a 4 chilometri a nord est di Poggibonsi, a 10 chilometri di profondità. La scossa è durata diversi secondi ed è stata avvertita chiaramente ...

Terremoto, forte scossa tra Firenze e Siena. Epicentro a Poggibonsi LA NAZIONE

«Sono in contatto con la nostra sala operativa regionale - ha commentato il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani - per verificare la situazione a seguito del terremoto» ...“Avvertita oggi, martedì 28 giugno, anche nel territorio comunale una scossa di terremoto. Per precauzione e per evitare qualsiasi criticità, il Comune di Siena ha immediatamente disposto la chiusura ...