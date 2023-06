(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Adnkronos) –in. La, di3.7, si è verificata alle 12.19 a 4 km da Pbonsi (Siena) e a una profondità di 10 km. Laè stata avvertita anche a Firenze, nel territorio metropolitano fiorentino e in parte della provincia di Arezzo. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze sta monitorando la situazione. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, si è messo in contatto con la sala operativa regionale per verificare la situazione. Giani ha sentito i comuni di Barberino Val d’Elsa, Pbonsi e Colle Val d’Elsa, quelli più vicini all’epicentro della. “Ilè stato avvertito distintamente dai cittadini ma ...

Pochi minuti fa, 28 giugno, alle 12.19 in Toscana, nei pressi di Firenze , è stato registrato uncon scossa di magnitudo 3.7 nel senese, epicentro a Poggibonsi secondo i rilievi Ingv, come riporta ...Incredibile coincidenza, la scossa è arrivata pochi minuti dopo il test del sistema di allerta che ha recapitato un messaggio di emergenza sui telefoni in ToscanaNonostante tutto, per i giocatori più quotati, l'epicentro del calcio mondiale, ad, rimane l'Europa. C'è il rischio di una maggiore pressione finanziaria sui grandi club europei. I club sauditi ...

Terremoto oggi in Toscana, scossa di magnitudo 3.7 nel senese Adnkronos

A Firenze e in tutta la Toscana, intorno alle 12 di oggi tutti i telefoni hanno suonato all'unisono. Il testo negli schermi recitava: "Questo è un MESSAGGIO DI TEST del ...ROMA – Una scossa di terremoto è stata avvertita in Toscana alle 12.19. Secondo quanto comunicato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto una magnitudo di 3.7 con localiz ...