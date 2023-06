(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Adnkronos) – Unadidi3.1 è stata registrata nella notte in, intorno 00.12 nell’area di Zafferana Etnea,. Laè stata avvertita dalla popolazione di diversi paesi prossimi al vulcano. L’ipocentro è stato localizzato dall’Ingv di Catania a 1,6 chilometri a nord di Zafferana Etnea a una profondità di 2,8 chilometri. Dopo lasi è verificato uno sciame sismico. Non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 3.1 sull'Etna Adnkronos

La notte scorsa, alle 00.12, si è verificato un terremoto di magnitudo 3.1 sull'Etna. Non sono state segnalate persone o danni materiali.Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte in Sicilia, intorno 00.12 nell’area di Zafferana Etnea, sull’Etna. La scossa è stata avvertita dalla popolazione di diversi paes ...